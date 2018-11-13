Дерзкие иностранцы-грабители попались в руки спящих работников ресторана

В краевом центре трое иностранных граждан осуждены за дерзкий грабеж, сообщают «Вести:Приморье».

Трем иностранца вынесли приговор во Фрунзенском районном суде за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья в крупном размере.

Так, в суде было установлено, что в ноябре 2018 года фигуранты решили похитить имущество из ресторана китайской кухни. Ночью они проникли в помещение и обнаружили двух спящих работников. Злоумышленники связали их скотчем и приступили к поиску ценного имущества. От шума проснулись остальные работники ресторана и оказали активное сопротивление грабителям.

Злоумышленникам удалось скрыться. Похищенное имущество оценено более 300 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия подсудимые частично погасили причиненный ущерб.

Признав подсудимых виновными в совершении преступления, в зависимости от роли каждого суд назначил им за содеянное от 2 лет до 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски о взыскании невозмещенного в добровольном порядке ущерба, отметили в Прокуратуре ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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