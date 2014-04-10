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Сухой закон предлагают ввести в России

Сухой закон предлагают ввести в России

Фото: permv

Депутат Совета депутатов городского округа Щелково Московской области Алексей Яковлев предложил ввести на территории Подмосковья полный запрет на продажу алкоголя, то есть сухой закон. Свое предложение законодательной инициативы он выразил в обращении к губернатору Московской области, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Ленту.ру».

Парламентарий убежден, что такая мера позволит резко сократить криминогенность, повысить безопасность.

«На мой взгляд, полный запрет — абсолютно логичная мера, такая же логичная, как запрет употребления наркотических средств. Никто же не возмущается по поводу полного запрета наркотиков. Я считаю, что вред, который приносит алкоголь, сравним с тем, который приносят наркотики», — заявил автор инициативы, отметив, что «запрет — абсолютно действенная мера».

В качестве примеров успешных антиалкогольных практик Яковлев приводит Саудовскую Аравию, где продажа алкоголя запрещена полностью, и Швецию, где покупать алкоголь можно только в строго регламентированных торговых точках в ограниченные промежутки времени.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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