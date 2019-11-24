В Сети опубликованы личные фото Олега Кожемяко

В День матери глава Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своем инстаграм-паблике клип, в которым включены фотографии из личного архива руководителя края. На снимках семья Кожемяко в разные годы: родители губернатора - Зинаида и Николай Кожемяко, его сестра-близец Ольга*.

"В жизни каждого человека с именем мамы связано все самое лучшее, тёплое и душевное. Ведь никто так не радуется за сыновьи и дочерние успехи, не болеет всей душой и не переживает за наши промахи и неудачи, скрывая свое волнение. И, если мамы уходят от нас, мы всегда помним о них, мы наполнены тёплыми и светлыми чувствами, какими они окружали нас. Надо беречь и заботится о наших матерях каждодневно, ведь потом этого не вернёшь, и бережно хранить память об ушедших.

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Дай Бог здоровья всем матерям! Благополучия и семейного счастья, искренней любви своих детей, и долгих лет жизни!

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С Днём матери, дорогие друзья!", - написал глава региона в своем инстаграм.

* - родители Олега Кожемяко родом из Амурской области. Николай Иванович Кожемяко родился в селе Николаевка Бурейского района Амурской области, в семье строителей Дальнесибирской железной дороги – переселенцев из Черниговской губернии и Белоруссии. Был восьмым ребенком в семье.

В Амурской области женился на дочери переселенцев из Белоруссии – Зинаиде. В начале 1960-х годов молодожены переехали в Черниговский район Приморского края. 17 марта 1962 года в семье родилась двойня – Олег и Ольга. Жили они в Лучегорске, родители участвовали в строительстве Приморской ГРЭС. После завершения строительства отец остался работать в стройуправлении ГРЭС до 1996 года.

Родителей Олега Кожемяко уже нет в живых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]