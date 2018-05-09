Равнение на деда: приморский губернатор рассказал призывникам о своей семье (видео)





Олег Кожемяко встретился с призывниками и в напутственной речи рассказал о тех, кто служил в армии в его семье. В своем инстаграм он опубликовал короткий ролик, в котором показал фотографии деда, отца и сына, — сообщают «Вести: Приморье».

«В Приморье идёт призыв в армию. Это почётная обязанность для каждого мужчины, которую не надо бояться. У нас в роду служили все: мой дед, отец, я и мой сын. Дед - прошел Первую Мировую Войну», — написал губернатор в своем инстаграм.

Олег Кожемяко отметил, что каждый мужчина должен пройти такую «школу жизни».

«Это боевая подготовка, взаимовыручка, слаженность действий. В армии можно заручиться армейской поддержкой и дружбой на долгие годы», — добавил он.

Также губернатор показал короткий ролик о своей встрече с призывниками.

«У меня отец служил на Балтийском флоте. Тогда служили пять лет. Он служил в 1951-1955 годы. Полтора года только «учебка» была. А я попал в Тюмень. Там же получал форму, одежду. Два года служил. Никакого страха нет. Девчонки вас дождутся. Придете вы окрепшими все, потому что это режим, это физическая подготовка, это уверенность после армии. Год службы пролетит незаметно!», — напутствовал Олег Кожемяко новобранцев.

Губернатор посоветовал как можно больше взять от службы, с тем, чтобы выйти из армии сплоченным коллективом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]