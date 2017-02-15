Три уголовных дела возбудили приморские таможенники по факту крупной контрабанды стратегически важных ресурсов

575 кубометров ясеня маньчжурского незаконно вывез в Республику Корея предприниматель из Владивостока. Находкинские таможенники возбудили 3 уголовных дела по факту контрабанды ясеня маньчжурского, относящегося к стратегически важным ресурсам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни, бизнесмен из Владивостока с 2015 по 2017 годы вывез за границу три партии ясеня маньчжурского на сумму 9 млн рублей. Декларируя древесину, предприниматель подавал в таможню недействительные разрешения на экспорт ценных пород леса, незаконно полученные им в Росприроднадзоре. Находкинские таможенники выяснили, что разрешения выдавались на основании поддельных документов о приобретении ясеня.

В соответствии с ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», бизнесмена ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Справка:

Ясень маньчжурский является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Разрешение на экспорт ценных пород древесины выдает Росприроднадзор на основании документов, подтверждающих законность их добычи и приобретения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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