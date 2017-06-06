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Контрабанду леса в Китай на 150 млн. рублей выявили дальневосточные таможенники

Контрабанду леса в Китай на 150 млн. рублей выявили дальневосточные таможенники

Фото: ЗАТО Говорим

Контрабанду свыше 9 700 кубометров ценных пород древесины выявили сотрудники Владивостокской и Хабаровской таможен совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю. Стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов составила свыше 148,5 миллиона рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную, контрабандный вывоз пиломатериалов был осуществлен организованными преступными группами через подставные фирмы, которые использовались как поставщики лесоматериалов, но фактически заготовкой и реализацией лесоматериалов не занимались.

Члены организованной преступной группы незаконно приобретали на территории России стратегически важные ресурсы – пиломатериалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара.

По фактам контрабанды лесоматериалов Владивостокская таможня возбудила 2 уголовных дела по ч.3 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Справка:

Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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