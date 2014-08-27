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Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Владивостока в районы края

Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Владивостока в районы края

Фото: Eastrussia

Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Владивостока в районы края из-за непогоды, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По данным авиакомпании "Аврора", в понедельник отменены два рейса - в Терней в 9.25  и в Дальнереченск в 9.40.
"Об отмене рейса становится известно за час до вылета, поэтому я не могу сейчас сказать, состоится вылет в Дальнегорск в 12.55 (5.55 мск) или нет", - сообщил представитель авиакомпании.
 
Он добавил, что при отмене рейса нужно будет пройти перерегистрацию на другой день. В понедельник только один рейс успел вылететь на север региона – по расписанию в 9.05 отправился в Кавалерово.
 
В связи с последствиями снегопада в понедельник также отменены 20 автобусов из Владивостока в Большой Камень, Находку, Спасск-Дальний, Славянку и Новопокровку. Приморцы не смогут приехать во Владивосток из Лесозаводска, Покровки, Спасска-Дальнего.

В воскресенье были отменены авиарейсы в Терней, Дальнереченск и другие населенные пункты севера Приморья, а также более 20 автобусных междугородных маршрутов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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