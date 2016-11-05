В Приморье отменены 30 рейсов междугородних автобусов

Сегодня, 19 ноября, отменены 30 рейсов автобусов из Владивостока в Славянку, Большой Камень, Спасск-Дальний, Артем, Новопокровку, Липовцы, Лесозаводск, Находку, Покровку и Терней. А также из Пограничного, Камня-Рыболова, Ярославского, Горных Ключей, Уссурийска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, Лесозаводска и Хабаровска во Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

От автовокзала Владивостока:

№ 526 Владивосток – Славянка, 09:15;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 10:15;

№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 10:30;

№ 205МП Владивосток – Артем, 11:05;

№ 531 Владивосток – Новопокровка, 11:45;

№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 12:15;

№ 523 Владивосток – Липовцы, 12:20;

№ 511 Владивосток – Лесозаводск, 13:35;

№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;

№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 18:50;

№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 21:30.

От автовокзала Уссурийска:

№ 578 Уссурийск – Краскино, 08:50;

№ 525 Пограничный – Владивосток, 10:10;

№ 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 12:25;

№ 517 Ярославский – Владивосток, 12:40;

№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50;

№ 522 Покровка – Владивосток, 13:50;

№ 516 Горные Ключи – Владивосток, 14:05;

№ 501 Уссурийск – Владивосток, 15:40;

№ 509 Лучегорск – Владивосток, 15:50;

№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 17:04;

№ 503 Дальнегорск – Владивосток, 17:10;

№ 557 Уссурийск – Хороль, 17:50;

№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 20:25;

№ 701 Хабаровск – Владивосток, 21:30.

От автовокзала Арсеньева:

№ 515 Владивосток – Терней, 12:32;

№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10.

От автовокзала Покровка (развилка):

№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]