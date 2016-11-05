В Приморье отменены 30 рейсов междугородних автобусов
Сегодня, 19 ноября, отменены 30 рейсов автобусов из Владивостока в Славянку, Большой Камень, Спасск-Дальний, Артем, Новопокровку, Липовцы, Лесозаводск, Находку, Покровку и Терней. А также из Пограничного, Камня-Рыболова, Ярославского, Горных Ключей, Уссурийска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, Лесозаводска и Хабаровска во Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.
От автовокзала Владивостока:
№ 526 Владивосток – Славянка, 09:15;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 10:15;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 10:30;
№ 205МП Владивосток – Артем, 11:05;
№ 531 Владивосток – Новопокровка, 11:45;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 12:15;
№ 523 Владивосток – Липовцы, 12:20;
№ 511 Владивосток – Лесозаводск, 13:35;
№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;
№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 18:50;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 21:30.
От автовокзала Уссурийска:
№ 578 Уссурийск – Краскино, 08:50;
№ 525 Пограничный – Владивосток, 10:10;
№ 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 12:25;
№ 517 Ярославский – Владивосток, 12:40;
№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50;
№ 522 Покровка – Владивосток, 13:50;
№ 516 Горные Ключи – Владивосток, 14:05;
№ 501 Уссурийск – Владивосток, 15:40;
№ 509 Лучегорск – Владивосток, 15:50;
№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 17:04;
№ 503 Дальнегорск – Владивосток, 17:10;
№ 557 Уссурийск – Хороль, 17:50;
№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 20:25;
№ 701 Хабаровск – Владивосток, 21:30.
От автовокзала Арсеньева:
№ 515 Владивосток – Терней, 12:32;
№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10.
От автовокзала Покровка (развилка):
№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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