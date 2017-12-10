15 междугородних автобусов не выйдут в рейс (список)
24 ноября во Владивостоке отменены рейсы междугородних автобусов из Владивостока в Покровку, Уссурийск, Черниговку, Зарубино, Большой Камень, Преображение, Находку и Спасск-Дальний, а также из Лучегорска, Лесозаводска и Покровки во Владивосток, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru
От автовокзала Владивостока:
№ 522 Владивосток – Покровка, 13:30;
№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;
№ 524 Владивосток – Черниговка, 14:00;
№ 521 Владивосток – Зарубино, 14:00;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;
№ 510 Владивосток – Преображение, 17:50;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 18:50;
№ 506 Владивосток – Находка, 19:50;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 20:10;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 21:30.
От автовокзала Уссурийска:
№ 509 Лучегорск – Владивосток, 15:50;
№ 564 Уссурийск – Партизанск, 16:20;
№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07.
От автовокзала Покровка (развилка):
№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;
№ 522 Покровка – Владивосток, 15:30.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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