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15 междугородних автобусов не выйдут в рейс (список)

15 междугородних автобусов не выйдут в рейс (список)

24 ноября во Владивостоке отменены рейсы междугородних автобусов из Владивостока в Покровку, Уссурийск, Черниговку, Зарубино, Большой Камень, Преображение, Находку и Спасск-Дальний, а также из Лучегорска, Лесозаводска и Покровки во Владивосток, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru

От автовокзала Владивостока:

№ 522 Владивосток – Покровка, 13:30;

№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;

№ 524 Владивосток – Черниговка, 14:00;

№ 521 Владивосток – Зарубино, 14:00;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;

№ 510 Владивосток – Преображение, 17:50;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 18:50;

№ 506 Владивосток – Находка, 19:50;

№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 20:10;

№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 21:30.

От автовокзала Уссурийска:

№ 509 Лучегорск – Владивосток, 15:50;

№ 564 Уссурийск – Партизанск, 16:20;

№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07.

От автовокзала Покровка (развилка):

№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;

№ 522 Покровка – Владивосток, 15:30.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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