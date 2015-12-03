В Приморье из-за непогоды отменили 17 рейсов междугородних автобусов
7 января отменены рейсы междугородних автобусов из Владивостока в Черниговку, Спасск-Дальний, Артем, Большой Камень, Южно-Морской и Арсеньев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
От автовокзала Владивостока:
№ 524 Владивосток – Черниговка, 14:00;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 14:30;
№ 205 МП Владивосток – Артем, 15:00;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;
№ 205 МП Владивосток – Артем, 16:00;
№ 205 МП Владивосток – Артем, 18:00;
№ 544 Владивосток – Южно-Морской, 18:10;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 18:50;
№ 520 Владивосток – Арсеньев, 21:00.
От автовокзала Уссурийска:
№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50.
От автовокзала Арсеньева:
№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10.
От автовокзала Покровка (развилка):
№ 107 Покровка – Фадеевка, 13:00;
№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50;
№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10;
№ 111 Покровка – Синиловский с/з, 17:15;
№ 104 Покровка – Струговка, 17:20;
№ 120 Покровка – Чернятино, 19:00.
Кроме того, сегодня в аэропорту Владивостока отменены рейсы в Преображение и обратно. Остальные рейсы по состоянию на 11:30 выполняются по расписанию, несмотря на непогоду.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
22.11.2018 В Приморье отменены 11 рейсов междугородних автобусов
-
27.11.2019 Рейсы автобусов из Владивостока отменены по нескольким направлениям
-
19.11.2019 В Приморье отменены 30 рейсов междугородних автобусов
-
24.11.2019 15 междугородних автобусов не выйдут в рейс (список)
-
03.12.2015 Рейсы междугородних автобусов отменили во Владивостоке из-за прошедшего ночного снегопада
-
14.11.2016 Во Владивостоке отменено восемь рейсов междугородних автобусов
Добавить комментарий