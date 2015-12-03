В Приморье из-за непогоды отменили 17 рейсов междугородних автобусов

7 января отменены рейсы междугородних автобусов из Владивостока в Черниговку, Спасск-Дальний, Артем, Большой Камень, Южно-Морской и Арсеньев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

От автовокзала Владивостока:

№ 524 Владивосток – Черниговка, 14:00;

№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 14:30;

№ 205 МП Владивосток – Артем, 15:00;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;

№ 205 МП Владивосток – Артем, 16:00;

№ 205 МП Владивосток – Артем, 18:00;

№ 544 Владивосток – Южно-Морской, 18:10;

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 18:50;

№ 520 Владивосток – Арсеньев, 21:00.

От автовокзала Уссурийска:

№ 559 Уссурийск – Арсеньев, 12:50.

От автовокзала Арсеньева:

№ 559 Арсеньев – Уссурийск, 17:10.

От автовокзала Покровка (развилка):

№ 107 Покровка – Фадеевка, 13:00;

№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50;

№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10;

№ 111 Покровка – Синиловский с/з, 17:15;

№ 104 Покровка – Струговка, 17:20;

№ 120 Покровка – Чернятино, 19:00.

Кроме того, сегодня в аэропорту Владивостока отменены рейсы в Преображение и обратно. Остальные рейсы по состоянию на 11:30 выполняются по расписанию, несмотря на непогоду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]