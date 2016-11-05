Рейсы автобусов из Владивостока отменены по нескольким направлениям
Сегодня, 27 ноября, отменены рейсы автобусов из Владивостока в Уссурийск, Большой Камень, Покровку, Спасск-Дальний и Находку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru
От автовокзала Владивостока:
№ 506 Владивосток – Находка, 08:40;
№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;
№ 506 Владивосток – Находка, 14:30;
№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;
№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;
№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 20:10.
От автовокзала Уссурийска:
№ 578 Уссурийск – Краскино, 08:50;
№ 537 Камень-Рыболов – Владивосток, 10:50;
№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 17:04;
№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07.
От автовокзала Покровка (развилка):
№ 110 Покровка – Константиновка, 11:35;
№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;
№ 111 Покровка – Синиловский, 13:15;
№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50;
№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10;
№ 111 Покровка – Синиловский, 17:15.
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2019/11/27/185743/#ixzz66R304dN2
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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