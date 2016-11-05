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Рейсы автобусов из Владивостока отменены по нескольким направлениям

Рейсы автобусов из Владивостока отменены по нескольким направлениям

Фото: newsvl.ru

Сегодня, 27 ноября, отменены рейсы автобусов из Владивостока в Уссурийск, Большой Камень, Покровку, Спасск-Дальний и Находку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru


От автовокзала Владивостока:


№ 506 Владивосток – Находка, 08:40;


№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;


№ 506 Владивосток – Находка, 14:30;


№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;


№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;


№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;


№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 20:10.


От автовокзала Уссурийска:


№ 578 Уссурийск – Краскино, 08:50;


№ 537 Камень-Рыболов – Владивосток, 10:50;


№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 17:04;


№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07.


От автовокзала Покровка (развилка):


№ 110 Покровка – Константиновка, 11:35;


№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;


№ 111 Покровка – Синиловский, 13:15;


№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50;


№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10;


№ 111 Покровка – Синиловский, 17:15.



Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2019/11/27/185743/#ixzz66R304dN2 
Новости Владивостока на VL.Ru 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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