Рейсы автобусов из Владивостока отменены по нескольким направлениям

Сегодня, 27 ноября, отменены рейсы автобусов из Владивостока в Уссурийск, Большой Камень, Покровку, Спасск-Дальний и Находку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru



От автовокзала Владивостока:



№ 506 Владивосток – Находка, 08:40;



№ 537 Владивосток – Уссурийск, 13:45;



№ 506 Владивосток – Находка, 14:30;



№ 506 Владивосток – Находка, 15:10;



№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55;



№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;



№ 502 Владивосток – Спасск-Дальний, 20:10.



От автовокзала Уссурийска:



№ 578 Уссурийск – Краскино, 08:50;



№ 537 Камень-Рыболов – Владивосток, 10:50;



№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 17:04;



№ 511 Лесозаводск – Владивосток, 17:07.



От автовокзала Покровка (развилка):



№ 110 Покровка – Константиновка, 11:35;



№ 522 Покровка – Владивосток, 12:45;



№ 111 Покровка – Синиловский, 13:15;



№ 103 Покровка – Липовцы, 13:50;



№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10;



№ 111 Покровка – Синиловский, 17:15.







Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2019/11/27/185743/#ixzz66R304dN2

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]