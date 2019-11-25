Во Владивостоке состоялся предпринимательский форум «Мой бизнес». На площадках ДВФУ бизнесмены разных направлений рассказали коллегам о собственном пути к успешному делу. Форум прошёл в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

1,5 тысячи человек — и это только участник. Большинство из них — предприниматели малого и среднего бизнеса, а также те, кто только собирается открыть своё дело. Поэтому и приехали на Русский за знаниями да советами, и заодно узнать у представителей власти — чем сегодня в крае помогают начинающим предпринимателям.

Наталья Набойченко, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края: «Более 700 миллионов рублей направлено на развитие малого бизнеса Приморского края. Это в несколько раз больше, чем когда-либо предоставлялась поддержка на эти цели. Каждый предприниматель через центр «Мой бизнес» ощущает эту поддержку. Это и обучение, это и консультации, это и кредиты, это и гарантии».

Международные и российские Эксперты выступали в режиме нон-стоп, рассказали участникам о действующих мерах государственной поддержки, поделились опытом становления бизнеса, секретами построения эффективной команды.

Юрий Мурадов, вице-президент университета «Синергия»: «Мы стараемся дать людям ключевые знания о тех компетенциях, в которых сегодня есть необходимость, потребность у бизнеса — выстраивание финансовой модели, бизнес-модели, о том, как общаться с клиентом, привлекать клиента, выстраивать рекламную компанию, маркетинг и дать многие другие полезные знания».

На площадке форума обсудили новые технологии для бизнеса и продвижение товаров в социальных сетях - это сейчас передовое направление. Не обошлось и без конкурсов. Победители деловых игр увезли с собой бизнес-литературу и сертификаты на прохождение специальных тренингов

Максим Ананьев, индивидуальный предприниматель: «Очень, очень важны контакты. Увидеть каких-то друзей, коллег. Обменяться данными. Уже тут вот ребята пытаются что-то продавать, какие-то свои услуги. Либо просто обмениваются контактами. Вот такая живая аудитория, живая площадка именно для малого бизнеса».

Игорь Хорунжев, компания «ЭкономБюро»: «Он даст не только молодым, но и опытным предпринимателям контакты, бизнес, развитие, какие-то инвестиции. Опять же это идёт только в плюс по бизнесу. А молодым тем более, масса идей всё интересно».

Сегодня на территории Приморского края свою деятельность осуществляют около 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, у которых работает 270 тысяч человек. На сегодня предприниматели края дают почти 40% валового регионального продукта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]