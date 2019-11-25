Форум «Мой бизнес»: живая площадка для начинающих предпринимателей. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Во Владивостоке состоялся предпринимательский форум «Мой бизнес». На площадках ДВФУ бизнесмены разных направлений рассказали коллегам о собственном пути к успешному делу. Форум прошёл в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».
1,5 тысячи человек — и это только участник. Большинство из них — предприниматели малого и среднего бизнеса, а также те, кто только собирается открыть своё дело. Поэтому и приехали на Русский за знаниями да советами, и заодно узнать у представителей власти — чем сегодня в крае помогают начинающим предпринимателям.
Наталья Набойченко, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края: «Более 700 миллионов рублей направлено на развитие малого бизнеса Приморского края. Это в несколько раз больше, чем когда-либо предоставлялась поддержка на эти цели. Каждый предприниматель через центр «Мой бизнес» ощущает эту поддержку. Это и обучение, это и консультации, это и кредиты, это и гарантии».
Международные и российские Эксперты выступали в режиме нон-стоп, рассказали участникам о действующих мерах государственной поддержки, поделились опытом становления бизнеса, секретами построения эффективной команды.
Юрий Мурадов, вице-президент университета «Синергия»: «Мы стараемся дать людям ключевые знания о тех компетенциях, в которых сегодня есть необходимость, потребность у бизнеса — выстраивание финансовой модели, бизнес-модели, о том, как общаться с клиентом, привлекать клиента, выстраивать рекламную компанию, маркетинг и дать многие другие полезные знания».
На площадке форума обсудили новые технологии для бизнеса и продвижение товаров в социальных сетях - это сейчас передовое направление. Не обошлось и без конкурсов. Победители деловых игр увезли с собой бизнес-литературу и сертификаты на прохождение специальных тренингов
Максим Ананьев, индивидуальный предприниматель: «Очень, очень важны контакты. Увидеть каких-то друзей, коллег. Обменяться данными. Уже тут вот ребята пытаются что-то продавать, какие-то свои услуги. Либо просто обмениваются контактами. Вот такая живая аудитория, живая площадка именно для малого бизнеса».
Игорь Хорунжев, компания «ЭкономБюро»: «Он даст не только молодым, но и опытным предпринимателям контакты, бизнес, развитие, какие-то инвестиции. Опять же это идёт только в плюс по бизнесу. А молодым тем более, масса идей всё интересно».
Сегодня на территории Приморского края свою деятельность осуществляют около 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, у которых работает 270 тысяч человек. На сегодня предприниматели края дают почти 40% валового регионального продукта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.03.2015 Более 18 тысяч предпринимателей Приморья получили субсидии в 2014 году
-
23.09.2015 В Приморье намерены разрабатывать новые формы поддержки малого и среднего бизнеса
-
19.11.2014 Предприниматели Приморья и власть создадут в регионе комфортные условия для бизнеса
-
09.02.2017 Более 160 миллионов рублей бюджетных средств направят на развитие малого и среднего бизнеса в Приморье
-
25.07.2017 Во Владивостоке состоялась выездная сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства
-
06.11.2015 Предпринимателям Приморья расскажут о правилах успешного бизнеса
Добавить комментарий