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Водитель попал в ледяную ловушку на федеральной трассе (видео)

Водитель и пассажиры машины с приморскими номерами попали в жуткий гололед в Амурской области, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье". Пассажирам "японки" пришлось в буквальном смысле «на руках» спускать автомобиль с затяжного спуска.

Из капризов природы на федеральной трассе в Амурской области дорога превратилась в  настоящий каток.  Заложником ситуации стали и приморцы. Пассажирам легковушки пришлось выйти из авто на заледенелой дороге и придерживать автомобиль, чтобы он не разогнался и не разбился.

«Вот такого я ещё в кино никогда и нигде не видел. Видишь, как машину спускают? Они её держат, чтобы она не уехала. Это серьёзно, даже в кино такого не покажут. Ребята приморские, видать, до самого Владивостока покатят», — комментирует снятое видео автор ролика.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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