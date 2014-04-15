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«Поверил в себя и субарик»: приморцы восхитились упрямством водителя
В одном из районов города Владивостока очевидцы сняли на видео, как водитель автомобиля Subaru пытался преодолеть подъем, сообщают «Вести:Приморье».
«Комарова, 58, уже каток, субару победила подъём, чтобы не попасть в ДТП», - пишет автор поста.
После выпавших осадков дорога превратилась в каток. Водитель пытался преодолеть один из таких участков. Набирая скорость, машина как по волшебству просто скатывалась вниз. При этом водитель мастерски выворачивал руль, так, чтобы автомобиль не влетел в припаркованные рядом машины. Судя по видео, автомобилисту это удалось.
Напомним, вчера на Приморье обрушилась стихия. Прошел дождь со снегом. Многие дороги превратились в каток.
В комментариях пользователи восхитились упорством водителя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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