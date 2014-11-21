Самооборона или нападение? В Находке судят мужчину, ранившего подростка

В Находке подростки задирали пьяного мужчину. Тот в ответ тяжело ранил 13-тилетку. Теперь мужчину ждет суд, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в августе 2019 года на участке местности по улице Школьная в городе Находка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 13-летнему потерпевшему удар в область груди острым металлическим предметом, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. Мотивом преступления стал произошедший ранее конфликт на бытовой почве между обвиняемым и потерпевшим, а также с другими несовершеннолетними, которые в ходе ссоры с обвиняемым применяли в отношении последнего физическую силу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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