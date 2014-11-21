Новости Общество Происшествия

Вчера, 21:57
 

Самооборона или нападение? В Находке судят мужчину, ранившего подростка

Самооборона или нападение? В Находке судят мужчину, ранившего подростка

Фото: vdalo.info

В Находке подростки задирали пьяного мужчину. Тот в ответ тяжело ранил 13-тилетку. Теперь мужчину ждет суд, — сообщили «Вестям: Приморье» в  краевом СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в августе 2019 года на участке местности по улице Школьная в городе Находка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  нанес 13-летнему потерпевшему удар в область груди острым металлическим предметом, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. Мотивом преступления стал произошедший ранее конфликт на бытовой почве между обвиняемым и потерпевшим, а также  с другими несовершеннолетними, которые в ходе ссоры с обвиняемым применяли в отношении последнего физическую силу. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря