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Cнегопад накроет Владивосток со стороны острова Русский (карта)

Cнегопад накроет Владивосток со стороны острова Русский (карта)

Вечером 26 ноября во Владивостоке ожидаются смешанные осадки интенсивностью не менее 3 сантиметров в твердой консистенции, сообщаю "Вести:Приморье". Всем жителям и гостям Владивостока лучше всего закончить свои перемещения по городу до 18 часов.

По данным интерактивной карты погоды windy.tv, снегопад придет со стороны залива Петра Великого. На островах осадки начнутся еще в световое время дня ( при температуре воздуха до +2 градусов здесь будет идти мокрый снег интенсивностью до 1,5 см за 3 часа). К 18 часам осадки в виде снега распространятся и на континентальную часть Владивостока. Пик снега ожидается к 21 часу, когда интенсивность снега, переходящего в мокрый снег, составит до 2 сантиметров за три часа.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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