Семь 50-литровых баков с живым трепангом изъяли у жителя Приморья

В Хасанском районе Приморья в ходе операции "Путина-2019" сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль "Тойота Хайс". При досмотре салона микроавтобуса полицейские обнаружили 7 пластиковых баков объемом в 50 литров с живым трепангом дальневосточным, промысел которого в морях российского Дальнего Востока запрещен, - сообщает "Вести: Приморье".

Полицейские изъяли около четырех тысяч особей живого трепанга, которые были выпущены в естественную среду обитания. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, ущерб, причиненный охраняемым законом интересам государства, оценен в 2,5 млн рублей.

По подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов задержан 31-летний житель Владивостока. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а также наложения штрафа в размере до миллиона рублей.

Для справки:

Дальневосточный трепанг представляет собой беспозвоночное существо, относящееся к типу иглокожих и существует более 500 миллионов лет. Трепанг, или голотурия, употребляется в пищу и считается одним из самых дорогих деликатесных продуктов. Наиболее развит его промысел у берегов Японии, Китая, Малайского архипелага и в южной части Тихого океана, где деликатесные блюда, а также фармакологические препараты из трепанга пользуются большим спросом. Трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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