На 12 дней ограничат движение по улице Лейтенанта Шмидта во Владивостоке
С 7 по 19 декабря в месте ведения работ по строительству теплосети на участке автомобильной дороги от дома № 2 по улице Лейтенанта Шмидта до дома № 17 по улице Арсеньева будет действовать временное ограничение движения и парковки автотранспорта. Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 9 часов 00 минут 7 декабря до 23 часов 00 минут 19 декабря. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбрать для объезда улицы Набережную, 1-ю Морскую и Бестужева. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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