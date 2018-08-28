Во Владивостоке перекроют движение по улице Лейтенанта Шмидта

С 29 августа во Владивостоке будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Лейтенанта Шмидта в районе дома № 3 по ул. Станюковича. Это связано с проведением ООО СП «Строитель» работ по прокладке канализационного коллектора к многофункциональному жилому комплексу «Аквамарин».

Ограничение продлится с 00 часов 10 минут 29 августа до 23 часов 59 минут 31 августа. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Адмирала Захарова и Бестужева. Подрядная организация - ООО «Влад-инженер» - обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты в соответствии с утвержденной на время проведения работ схемой организации дорожного движения.

Напомним, все мероприятия, которые требуют проведения земляных работ, оформляются ордером и отражены на Геоинформационном портале – карте с различного рода информацией. В разделе «Ордера 2018» видно, на каких улицах Владивостока ведутся земляные работы, и размещена подробная информация о сроках и субъекте проведения работ.

Портал maps.vlc.ru создан с целью повышения открытости органов власти. Изначально карта была задумана в помощь специалистам администрации города. Однако многочисленные запросы журналистов и вопросы горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. Поэтому доступ к порталу открыт для всех желающих. С помощью портала любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут. Работа над порталом продолжается. В него продолжают вносить необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]