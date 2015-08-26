Анонс на 29 августа

29 августа в 20.00 автопарковка Набережной Цесаревича (Дальзавод) превратится в Автокинотеатр, где жители города смогут посмотреть кассовое Российское кино, не выходя из автомобиля. Въезд в Автокинотеатр бесплатный, количество мест на парковке ограничено.

29 августа в 11.00 в парке Минного городка Владивостока состоится выставка-раздача котят и кошек. Вход бесплатный.

29 августа в 11.00 на верхней площадке Амфитеатра Спортивной набережной Владивостока Государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» проводит краевой фестиваль-конкурс «Грани творчества». Вход для зрителей бесплатный.

29 августа в 11.00 на мысе Токаревского (Маяк) состоится встреча-концерт авторской и бардовской песни "Летний Форсаж. Песни у моря". Вход для зрителей бесплатный.

29 августа в 12.00 (Владивосток, ул. Уборевича , 19, офис 211) пройдет акция "Обмен комнатными растениями". Вход бесплатный. Справки и заявки на участие по тел.: +7 (964) 449-16-66.

29 августа на центральной площади Владивостока пройдет фестиваль «Приморский урожай». Здесь представят свою продукцию более 200 товаропроизводителей и фермеров. Время работы ярмарки – с 9.00 до 18.00.

29 августа во Владивостоке будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Лейтенанта Шмидта в районе дома № 3 по ул. Станюковича. Это связано с проведением ООО СП «Строитель» работ по прокладке канализационного коллектора к многофункциональному жилому комплексу «Аквамарин». Ограничение продлится с 00 часов 10 минут 29 августа до 23 часов 59 минут 31 августа.

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний.

29 августа - Международная ночь летучих мышей.

29 августа - День дальнобойщика в России.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]