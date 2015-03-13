Вместо срока — деньги: полиция в Уссурийске выкупает нелегальное оружие





Акция «Сдай оружие» проходит в Уссурийске. Ее проводит Отдел МВД России по г. Уссурийску в целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, — сообщили «Вестям: Приморье» в администрации города.

Граждане, добровольно сдавшие в Отдел МВД России по г. Уссурийску незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности в части их незаконного приобретения и хранения.

Установлены следующие размеры денежных компенсаций:

- боевое ручное стрелковое оружие, за исключением боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия – 5000 рублей за каждую единицу;

- боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, служебное нарезное короткоствольное оружие – 4500 рублей за каждую единицу;

- гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом –2000 рублей за каждую единицу;

- гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие, служебное огнестрельное гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие – 1000 рублей за каждую единицу;

- газовое, огнестрельное бесствольное оружие самообороны, холодное оружие – 500 рублей за каждую единицу;

- гранаты, мины, снаряды – 3000 рублей за каждую единицу;

- взрывчатые вещества – 2000 рублей за каждые 1000 граммов;

- боеприпасы – 10 рублей за каждую единицу.

Для того чтобы сдать имеющееся незарегистрированное оружие, необходимо обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по городу Уссурийску по адресу: г. Уссурийск, улица Калинина, 17 и предоставить для осмотра имеющееся оружие и боеприпасы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]