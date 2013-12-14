Поселок из Приморья не смог победить в конкурсе на самое смешное название в РФ
Камень-Рыболов участвовал в конкурсе на звание населенного пункта с самым веселым названием, — сообщают «Вести: Приморье».
Населенным пунктом с самым веселым названием в России признали село Мутный Материк в Республике Коми — за него отдали голоса более 28 тыс. пользователей «ВКонтакте», где проводил опрос сервис путешествий Tutu.ru. Об этом представители сервиса рассказали «Афише Daily».
Село Мутный Материк расположено на реке Печоре у устья речки Мутной, население — 977 человек. Материком в Коми называют высокий коренной берег. На втором месте оказался Хохотуй (Забайкальский край) с 26 тыс. голосов, на третьем — Морозилка (Архангельская область) с 11 тыс. голосов. Всего в опросе приняли участие более 110 тыс. человек.
Сервис путешествий Tutu.ru запустил голосование за самое веселое название российского населенного пункта. 2,5 месяца шло голосование.
Всего было десять раундов, в каждом из них участвовали по десять населенных пунктов. По итогам этих раундов пользователи выбрали десять финалистов: Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (Республика Коми), Сахарная Головка (Севастополь), Морозилка (Архангельская область), Лох (Саратовская область).
В пятом раунде голосования участвовал и один населенный пункт из Приморского края – Камень-Рыболов. Но, как видим, до финала конкурсант из Приморья не дошел.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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