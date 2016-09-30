Краба освободили, корейцев — задержали: браконьеры снова рыбачат у берегов Приморья
Российские пограничники задержали 18 корейских рыбаков на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, — сообщили «Вестям: Приморье» в региональном пограничном управлении ФСБ РФ.
Силами береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио.
Краб выпущен в естественную среду обитания. В отношении нарушителей проводятся проверки.
«В то же время в исключительной экономической зоне Российской Федерации были спасены 6 граждан КНДР с терпящего бедствие мотобота. Иностранцам была оказана необходимая медицинская помощь. Все спасенные рыбаки переданы сопредельной стороне", — говорится в сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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