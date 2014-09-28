Хрюша, Филя и Мур показали видео из Приморского заповедника





Цикл программ о животных и растениях Дальнего Востока обещают показать в эфире самые известные ведущие — Филя, Хрюша и их новый компаньон — тигренок Мур, — сообщают «Вести: Приморье».

Самая известная детская передача «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир более 50 лет. «Дочками» программы стали образовательные проекты, в которых дети вместе с Хрюшей изучают английский и русский языки, историю искусств, учатся считать и ездят в кругосветные путешествия.

Как сообщает официальный сайт программы, осенью 2014 года к компании героев «Спокойной ночи, малыши!» присоединился новый персонаж – тигренок Мур, выполненный в технике 3D-анимации. Его прототипом стал амурский тигр. Заботой об этом уникальном звере занимается «Центр «Амурский тигр». Именно в сотрудничестве с «Центром» родилась идея о создании нового персонажа.

Недавно в рубрике «Почемучка» в программе «С добрым утром, малыши!» тигренок Мур отправился на свою родину — вместе с Филей и Хрюшей он побывал в заповедниках Приморского края.

Ведущие объявили о целой серии репортажей из Лазовского заповедника.

В первом пятиминутном выпуске рассказали об истории заповедника, о животных, обитающих в нем. Консультантом для кукол и зрителей стал директор заповедника Владимир Арамилев. Также героем программы стал остров Петрова и его растения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]