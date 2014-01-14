Волевая победа: «Адмирал» в четвертый раз одолел минское «Динамо» в гостях





«Адмирал» встретился с минским «Динамо». В столице Белоруссии прошла еще одна игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, — сообщают «Вести: Приморье».

В первом отрезке игры хозяева отличились двумя забросами. На 8-й минуте ворота моряков распечатал Андрей Костицын, а гол в раздевалку забил Шэйн Принс.

Во втором периоде на Маркус Юнг наконец-то отомстил, воспользовавшись численным преимуществом, и сократил разницу в счете, 2:1. И через несколько минут оформил дубль. Третий период результатов не принес.

Судьба матча должна была решиться в овертайме. Юрий Петров поставил точку в игре за минуту до конца матча. 3:2, победа «Адмирала».

Отметим, что это уже четвертое поражение на домашнем льду, которое дальневосточники нанесли «зубрам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]