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Волевая победа: «Адмирал» в четвертый раз одолел минское «Динамо» в гостях

Волевая победа: «Адмирал» в четвертый раз одолел минское «Динамо» в гостях

Фото: КХЛ


«Адмирал» встретился с минским «Динамо». В столице Белоруссии прошла еще одна игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, — сообщают «Вести: Приморье».

В первом отрезке игры хозяева отличились двумя забросами. На 8-й минуте ворота моряков распечатал  Андрей Костицын, а  гол в раздевалку забил Шэйн Принс.

Во втором периоде на Маркус Юнг наконец-то отомстил, воспользовавшись численным преимуществом, и сократил разницу в счете,  2:1. И через несколько минут оформил дубль. Третий период результатов не принес.

Судьба матча должна была решиться в овертайме. Юрий Петров поставил точку в игре за минуту до конца матча. 3:2, победа «Адмирала».

Отметим, что это уже четвертое поражение на домашнем льду, которое дальневосточники нанесли «зубрам».  

 

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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