Год назад в Приморье был создан специальный Совет по делам коренных малочисленных народов. Сегодня его впервые провели новые люди: сменился состав краевого Департамента внутренней политики, в районах появились новые главы. Но, как выяснили корреспонденты "Вести: Приморье" — неизменным остался список острых вопросов. О чём просят те, кого по мнению чиновников слишком мало - знает Ольга Катренко.

С Раисой Андрейцевой встречаемся за 10 минут до начала. Едва сдерживается глава Молдавановского поселения. Места, где компактно живут приморские тазы.

Раиса Андрейцева, глава Молдавановского сельского поселения: «Сходила в приёмную Медведева, в первую очередь, описала ситуацию. Мы не просим предметы роскоши, нам нужно клуб отремонтировать, и детскую площадку, хотя бы одну, и спортивную на территории школы»

А им говорят, мало детей. Мало людей, чуть больше двух сотен. Но Михайловка, село в Ольгинском районе, где в основном и живут тазовские рыбаки — увеличивается раза в три в каникулы и сезон отпусков. Сюда постоянно едут японские туристы. В этих местах ведь Акира Куросава снимал свой оскароносный фильм — о Дерсу Узала. Валентин Андрейцев переживает о мертвой петле для коренных по охоте.

Валентин Андрейцев, председатель Совета коренных малочисленных народов Приморского края:

«В Федеральном законе об охоте прописаны особые права для коренных народов, которые имеют право охотиться без каких-либо разрешений, согласно установленному лимиту. И в подтверждение этого должен поставляться штамп в охотбилет федерального образца».

Годы идут, штампов коренным не ставят. А на их земле охотятся все, кто угодно, кроме тех, кому законом обещано. Совет, к слову, долго ждет решающих вопрос чиновников. Департаменты лесного хозяйства, природных ресурсов. К последнему адресована еще одна боль. Разрабатывая рудники, вырубая лес на земле удэгейцев, тазов, орочей — предприниматели обязаны оказывать им финансовую поддержку. Но делает это лишь Тернейлес. Общинные люди то и дело о Хабаровске говорят. Мол, там коренные живут лучше. Так их и больше, отвечают эксперты.

Даниил Гончарук, директор Департамента внутренней политики администрации Приморского края:

«В Хабаровском крае есть многое больше, чем у нас. Там Дом дружбы отдельно стоящее здание с бюджетом 500 миллионов рублей в год»

А тут полтора миллиона в рамках софинансирования от Агентства по делам национальностей да на пять районов, где пока еще живут люди реки и тайги. И главы муниципалитетов распределяют деньги по своему усмотрению. В Пожарском фонари ставят, в Красноармейском детсад ремонтируют, в Ольгинском, кстати, починили поселковый Дом культуры. Но бывают ли там михайловские тазы? Нет. Тазы просят клуб в Михайловке.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]