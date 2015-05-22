«Зеленый бульвар» станет уникальным местом города

Первый зеленый бульвар появится во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Хвойную аллею протяженностью один километр планируется создать в районе Зеленого угла весной 2020 года. Уникальный для Владивостока объект благоустройства – проект частного бульвара представили на заседании градостроительного совета Приморского края под руководством врио вице-губернатора Михаила Петрова.

Проект «Зеленого бульвара» задуман как один из элементов комфортной городской среды и будет главной достопримечательностью одноименного жилого комплекса.

По словам автора проекта Феликса Машкова, цель работы – создать беспрепятственную, инклюзивную среду для жителей района, дающую возможность для передвижения, рекреации и спорта.

«Комфортная среда – это не только уютная квартира, чистый подъезд и зеленый классный двор, это еще и пространство, соединяющее дома с основными точками притяжения и объектами инфраструктуры. В данном проекте мы уделили равное внимание общественным и частным пространствам. Подобный подход – набирающий обороты тренд, улучшение города не только в рамках своего забора и за пределами границ девелопмента», – сказал он.

Уже этой весной в районе Зеленый угол предполагается сооружение хвойной аллеи протяженностью один километр, на которой будут оборудованы специализированные дорожки для прогулок и отдыха, бега, велосипеда, роликов, скейта. Бульвар соединит два сквера, новые детские и спортивные площадки в единый комплекс.

Заместитель департамента градостроительства Александр Котляров подчеркнул, что представленный проект станет примером для комплексного освоения территорий во всем Приморском крае.

«Наша задача – создать в Приморье комфортную жилую среду. В том числе это значит изменить ситуацию, когда газоны и дворы заставлены машинами. Поэтому мы поддерживаем примеры комплексной застройки и ответственного подхода застройщика. В предложенном проекте он создает для горожан возможность отдыхать, заниматься спортом возле дома, выгуливать животных в специальной для этого зоне», – отметил Александр Котляров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]