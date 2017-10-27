Транспорт для неубранных дорог смастерил приморский умелец
Ледопед или санекат: самоделкин из Уссурийска собрал из подручных материалов средство передвижения по неубранным от снега дорогам, — сообщают «Вести: Приморье».
Видео с необычным транспортным средством опубликовано в уссурийском паблике блогера @mark2_che. Мужчина едет на «стоячих» санях, которые движет колесо сзади.
Подписчики опознали в водителе бывшего работника локомотиворемонтного завода по имени Юрий.
«Дядя Юра сделал сей аппарат, чтоб на рыбалке по льду на нем гонять, рыбные места искать», — рассказал один из знакомых уссурийского кулибина.
Как водится, подписчики начали придумывать подписи к этому видео: «Когда хотел гироскутер, а бабка не покупает».
Большая часть комментаторов посоветовала скорее запатентовать необычный транспорт.
Приморцы оценили мастерство рукастого мужчины и сказали, что и сами не против иметь такое: «Не подскажете марку тачки? Само то по нашим дорогам до работы добираться», «У нас на Слободе только на таком транспорте», «классно, хочу так же ездить».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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