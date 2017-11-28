Анонсы на 29 ноября

Приморский краевой театр кукол. Литературный вечер «ТЕАТРоманы». г. Владивосток, Петра Великого, 8. 17:00.

Индийский кинофестиваль. Кинотеатр «Океан», г. Владивосток, Набережная, 3. 18:00.

Дни научного кино. Аякс, 10, корп. А. 18:30.

Театр имени М. Горького, г. Владивосток, Светланская, 49. Спектакль «Опасные связи». 18:30

Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Концерт цыганских и русских романсов и песен «За цыганской звездой». 18:30

Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Опера «Ночь перед Рождеством». 19:00

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]