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ВИЧ-статус можно проверить не во всех городах Приморья

ВИЧ-статус можно проверить не во всех городах Приморья

Фото: primorsky.ru

 


6 кабинетов бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ открыли в Приморье, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте здравоохранения.

Всероссийская неделя по добровольному тестированию и консультированию на ВИЧ-инфекцию стартовала в Приморье. Мероприятия, направленные на увеличение числа приморцев, знающих свой ВИЧ-статус, и сокращение случаев позднего выявление ВИЧ-инфекции продлятся в регионе до 1 декабря.

Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, жители Приморья могут сразу в нескольких кабинетах добровольного эспресс-тестирования на ВИЧ, которые открылись и действуют в крае.

«Узнать свой ВИЧ-статус можно по нескольким адресам во Владивостоке, Артеме, Фокино и Дальнегорске», – сообщила руководитель краевого Центра-СПИД Лидия Скляр.

Она подчеркнула, что процедура бесплатная, безболезненная и анонимная.

Так, для определения ВИЧ-статуса можно обращаться по следующим адресам:

Владивосток 

– кабинет профилактики наркологических расстройств (40 лет ВЛКСМ, 19, время работы – вторник, четверг с 14.00 до 16.00);

– Центр СПИД (Борисенко, 50, ежедневно); 

– Владивостокская поликлиника №3 (Луговая, 55);

Артем

– Артемовская горбольница №2 (Кирова, 140, ежедневно);

Дальнегорск

– Дальнегорская центральная горбольница (проспект 50 лет Октября, 94);

Фокино 

– МСЧ №100 (Клубная, 17).

Отметим, что в эти дни в Приморье проходят различные просветительские акции и молодежные форумы «Остановим СПИД вместе». В рамках акций все желающие также проходят тестирование, могут принять участие в викторинах и конкурсах.

Одна из акций состоится 28 ноября в 14.30 в Тихоокеанском государственном медицинском университете (проспект Острякова, 2). Ее участниками станут студенты вузов края. Одна из основных задач – привлечь внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, обеспечить доступ каждого к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от заражения, методах диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его развития, исключить дискриминацию ВИЧ-инфицированных.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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