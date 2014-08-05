Деньги Пенсионного фонда "засветились" в махинациях
Банк России установил факты манипулятивных сделок на Московской бирже за счет средств Пенсионного фонда РФ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на URA.ru
Серия операций, в которой задействованы пенсионные накопления, переданные под управление ПФР, имела место в период с 18 по 29 сентября 2017 года.
Компания, владевшая крупным пакетом акций золотодобывающей компании, пожелала избавиться от бумаг, подорожавших вдвое за два года, и таким образом зафиксировать прибыль.
Однако сделать это без существенной просадки цены (и потери дохода) было невозможно: спроса на такой объем на бирже не было.
На помощь пришли пенсионные деньги. В течение восьми торговых дней компания выставляла заявки на покупку, используя взятые под управление средства ПФР.
Обе компании - и продавец, и покупатель - принадлежат одному владельцу, который вписал свое имя в историю 1990-х.
Вскрыть махинации оказалось нетрудно: встречные биржевые заявки компании владельца выставляли по одной цене и в одинаковом или близком объеме, констатирует ЦБ в релизе.
Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.03.2015 Пенсионный фонд разъясняет сроки передачи пенсионных накоплений в УК и НПФ
-
30.11.2014 Пенсионеров и инвалидов лишили подъезда к зданию пенсионного фонда
-
17.04.2015 Пенсионный фонд назначает выплаты семьям погибших рыбаков с траулера "Дальний Восток"
-
08.10.2015 ПФР сообщил о продлении заморозки пенсионных накоплений на 2016 год
-
20.07.2017 ВТБ24 начал выплаты вкладчикам банка «Югра»
-
05.08.2014 В правительстве задумались о полной отмене накопительной системы пенсий
Добавить комментарий