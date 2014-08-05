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Деньги Пенсионного фонда "засветились" в махинациях

Деньги Пенсионного фонда "засветились" в махинациях

Фото: pixabay.com

Банк России установил факты манипулятивных сделок на Московской бирже за счет средств Пенсионного фонда РФ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на URA.ru

Серия операций, в которой задействованы пенсионные накопления, переданные под управление ПФР, имела место в период с 18 по 29 сентября 2017 года.

Компания, владевшая крупным пакетом акций золотодобывающей компании, пожелала избавиться от бумаг, подорожавших вдвое за два года, и таким образом зафиксировать прибыль.

Однако сделать это без существенной просадки цены (и потери дохода) было невозможно: спроса на такой объем на бирже не было.

На помощь пришли пенсионные деньги. В течение восьми торговых дней компания выставляла заявки на покупку, используя взятые под управление средства ПФР.

Обе компании - и продавец, и покупатель - принадлежат одному владельцу, который вписал свое имя в историю 1990-х.

Вскрыть махинации оказалось нетрудно: встречные биржевые заявки компании владельца выставляли по одной цене и в одинаковом или близком объеме, констатирует ЦБ в релизе.

Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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