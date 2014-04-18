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Использование кочерги не по назначению привело к трагическим последствиям

Использование кочерги не по назначению привело к трагическим последствиям

Фото: pulse19.ru


Два мужчины в почтенном возрасте поссорились, младший воспользовался кочергой в качестве аргумента. Теперь его будут судить за убийство, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю   завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия,   28 мая 2019 года в доме по улице Партизанской в селе Чернышевка Анучинского района обвиняемый в ходе ссоры с 63-летним потерпевшим взял  металлическую кочергу и нанес ею удар  по голове последнего. Потерпевший упал,  и обвиняемый  продолжил наносить удары кочергой по его телу. От полученных  повреждений потерпевший умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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