Использование кочерги не по назначению привело к трагическим последствиям
Два мужчины в почтенном возрасте поссорились, младший воспользовался кочергой в качестве аргумента. Теперь его будут судить за убийство, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 28 мая 2019 года в доме по улице Партизанской в селе Чернышевка Анучинского района обвиняемый в ходе ссоры с 63-летним потерпевшим взял металлическую кочергу и нанес ею удар по голове последнего. Потерпевший упал, и обвиняемый продолжил наносить удары кочергой по его телу. От полученных повреждений потерпевший умер.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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