«Замерз и заблудился, но где – не скажу»: телефонного хулигана задержали в Приморье





В Приморье задержан хулиган, развлекавшийся ночью звонками в дежурную часть полиции города Находки, — сообщают «Вести: Приморье» по данным оперативников.

Мужчина употреблял алкоголь. В час ночи он сделал первый звонок в полицию, сообщив, что заблудился и замерзает на улице.

Звонивший требовал оказать ему помощь, но отказывался сообщать оперативному дежурному фамилию и местонахождение. Следующие пять сообщений были менее внятными, зато изобиловали оскорблениями.

53-летнего жителя Ярославской области привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции (ст. 19.13 КоАП РФ) и за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Суд, рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, вынес решение о наложении правонарушителю наказания в виде 10 суток административного ареста.

⠀Напомним: заведомо ложный вызов полиции влечет наложение штрафа в размере до 1 500 рублей, а ложное сообщение о преступлении – до 2 лет лишения свободы.

⠀Граждане, без повода звонящие в дежурные части отделов внутренних дел, должны помнить, что в то время, когда они, развлекаясь, занимают телефонную линию, человек, действительно нуждающийся в помощи полиции, может не дозвониться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]