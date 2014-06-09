В Находке полицейские задержали телефонного хулигана

Сотрудники отдела МВД России по городу Находке задержали 53-летнего жителя Ярославской области, который совершил шесть ложных звонков в дежурную часть полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, в ночь на 26 ноября, находясь в реабилитационном центре на улице Садовой, мужчина употреблял алкогольные напитки. В первом часу ночи он сделал первый звонок в полицию, сообщив, что заблудился и замерзает на улице. Звонивший требовал оказать ему помощь, но отказывался сообщать оперативному дежурному фамилию и свое местонахождение.

В течение ночи, находясь в неадекватном состоянии, гражданин развлекался, совершив еще несколько звонков в дежурную часть. При этом он оскорблял сотрудников полиции, выражаясь нецензурной бранью, а также сообщал о преступлениях, якобы совершенных в различных районах города.

В отношении жителя Ярославской области составлены административные материалы по статье 19.13 КоАП Российской Федерации (Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб) и части 2 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации (Мелкое хулиганство).

Суд, рассмотрев административные материалы, вынес решение о наложении правонарушителю наказания в виде 10 суток административного ареста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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