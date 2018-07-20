Вышел, украл, в тюрьму: неисправимый «романтик» задержан в Находке
35-летний житель Находки был возвращен в тюрьму, пробыв на свободе всего один день, — сообщили в краевой прокуратуре «Вестям: Приморье».
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, 1984 г.р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище).
По версии следствия, преступление совершено в утреннее время в июле 2019 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант увидел, что на первом этаже в одном из домов по проспекту Мира в г. Находке открыто окно.
Сдвинув москитную сетку, установленную на окне, злоумышленник проник в квартиру, где обнаружил денежные средства в сумме 1 тыс. рублей и фотоаппарат стоимостью 2 тыс. 500 рублей. В этот момент с похищенным обвиняемого застиг жилец квартиры.
Осознавая, что его незаконные действия обнаружены, удерживая награбленное, он выпрыгнул из окна квартиры и скрылся.
В этот же день фигурант вновь вернулся в квартиру, где был задержан жильцами и в дальнейшем передан сотрудникам полиции.
Следует отметить, что обвиняемый совершил преступление на следующий день после освобождения из мест лишения свободы и в его действиях содержится опасный рецидив преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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