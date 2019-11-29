В ДВФУ госслужащие осваивали программное обеспечение и возможности нейронных сетей. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Сегодня более сотни работников госслужбы собрались в ДВФУ, чтобы познакомиться с технологиями сбора, использования, анализа и защиты данных, освоить необходимое программное обеспечение и даже познать возможности нейронных сетей.
По ажиотажу у стойки регистрации становится понятно — идти в ногу со временем, хотят десятки госслужащих. С сегодняшнего дня у них начинается интенсив по управлению на основе данных, Chief Data Officer. Так называется программа, которую в Дальневосточном федеральном университете проводят 20 ведущих экспертов страны.
Елена Гаффорова, директор школы экономики и менеджмента ДВФУ: «Все участники будут непосредственно сами заниматься проблематизацией, то есть поиском тех проблем, которые могут быть решены на основе данных, поиском самих данных, учиться их добывать и включать в решение ключевых управленческих задач».
Среди участников только госслужащие с Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, в чьи задачи входит работа с большим объемом данных. Итогом недельного интенсива станет разработанный каждым прототип программного продукта, который поможет решить трудные для регионов и организаций задачи социального и экономического характера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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