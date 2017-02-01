Обновленная «краденная» база данных россиян продается в Сети оптом и в розницу

В Сеть утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «МК».

В так называемом даркнете, на форуме, появилось коммерческое предложение о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Сведения за каждого гражданина РФ оцениваются в $1 оптом и $1,5 в розницу.

В переписке с журналистом газеты «КоммерсантЪ» продавец указал, что база «абсолютно свежая». Он уточнил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. «На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории», — пишет газета.

По заявлению продавца информация по 30 тыс. строкам данных уже продана. Ранее издание «Медуза» сообщала об утечке данных после всенародного голосования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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