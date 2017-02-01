Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:20

Обновленная «краденная» база данных россиян продается в Сети оптом и в розницу

Обновленная «краденная» база данных россиян продается в Сети оптом и в розницу

Источник фото: pixabay.com

В Сеть утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «МК».

В так называемом даркнете, на форуме, появилось коммерческое предложение о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Сведения за каждого гражданина РФ оцениваются в $1 оптом и $1,5 в розницу.

В переписке с журналистом газеты «КоммерсантЪ» продавец указал, что база «абсолютно свежая». Он уточнил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. «На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории», — пишет газета.

По заявлению продавца информация по 30 тыс. строкам данных уже продана. Ранее издание «Медуза» сообщала об утечке данных после всенародного голосования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме