Злостные нарушители ПДД попадут в онлайн-базу данных

В 2021 году в России появится онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом рассказали в МВД России, сообщают «Вести:Приморье».

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Информации о конкретных сроках нет.

Такая цифровая платформа разрабатывается совместно с Минкомсвязью и будет работать на базе ГИБДД. Сервис позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. Причем в базу обещают занести всех нарушителей — и россиян, и иностранцев, пишет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]