Новости Общество
Сегодня, 13:48

Злостные нарушители ПДД попадут в онлайн-базу данных

Злостные нарушители ПДД попадут в онлайн-базу данных

В 2021 году в России появится онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом рассказали в МВД России, сообщают «Вести:Приморье».

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Информации о конкретных сроках нет.

Такая цифровая платформа разрабатывается совместно с Минкомсвязью и будет работать на базе ГИБДД. Сервис позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. Причем в базу обещают занести всех нарушителей — и россиян, и иностранцев, пишет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме