Штрафы и водители: началось тестирование онлайн-тахографов

В России началось тестирование онлайн-тахографов, которыми планируется оборудовать все новые грузовики и автобусы. Внедрение приборов позволит штрафовать за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха водителей на основании данных, переданных с них, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект закона об онлайн-тахографии, который разработал Минтранс.

В правительство документ планируется внести осенью 2020 г. Он предполагает отлагательный срок вступления в силу, в Москве и Московской области – через год, в остальных регионах – через два года. При внедрении онлайн-тахографов будет полностью автоматизирована система выставления штрафа. Однако в Минтрансе отмечают, что решение о назначении наказания все же будет принимать должностное лицо, которому попадут свидетельства о нарушении, переданные прибором. По словам собеседника газеты в транспортной отрасли, такая мера контроля задумывалась для сокращения числа и нагрузки инспекторов на дороги и автоматизированной обработки данных.

По словам гендиректора «Росавтотранса» Алексея Двойных, систему начнут вводить через проект обновления городского транспорта, комплектуя автобусы и троллейбусы. В Минтрансе сообщили, что в этапе пилотного проекта в нем будет участвовать пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях. По словам Двойных, сейчас прорабатывается установка устройств и взаимодействие с системой передачи данных. Она может завершиться до конца 2020 г.

Для обработки данных по заказу Минтранса уже разработана автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». В 2017 г. тендер на ее создание выиграло петербуржское ООО «Интек», принадлежит Геннадию Головастикову и Евгению Столярову. Ее опытная эксплуатация пройдет по пилотному проекту. По словам замгендиректора по автоматизации транспорта АО «Штрих» (производитель тахографов) Валентины Усачевой, проверка передачи информации с онлайн-тахографа будет проходить в самой системе. В период «пилота» штрафная система онлайн действовать не будет, добавляет Двойных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]