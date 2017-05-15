Данные миллионов автовладельцев «слили» в Интернет

Стало известно о появлении в продаже через интернет личных данных миллионов российских автовладельцев, сообщают «Вести:Приморье».

Такое предложение обнаружили на одном из хакерских сайтов специалисты по компьютерной безопасности, поясняет портал «АвтоВзгляд».

На одном из специализированных хакерских форумов в интернете оказалась выставлена на продажу база с данными российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.

В опубликованной части «слива» можно увидеть лишь обезличенные сведения о машинах — место и дата регистрации, марка, модель.

Анонимный продавец утверждает, что в полной версии, каким-то образом добытой из реестра ГИБДД, содержатся и персональные данные автовладельцев — имена, фамилии, телефоны, серия-номер паспортов.

Также сообщается, что в базе данных насчитывается порядка 130 млн «лидов» — уникальных записей. С учетом того, что в России сейчас зарегистрировано лишь около 50 млн автомобилей, можно предположить, что в выставленной на продажу «базе ГИБДД» могут содержаться дублирующие друг друга записи.

Весь пакет данных продается по вполне антикризисной цене — за 0,3 биткойна, что соответствует примерно 210 000 рублей, пишут «Ведомости».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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