«Инфу слили»: Компания долларового миллионера из Приморья «попала под удар»

Почти 17 млн записей с данными о покупателях крупной компании из Приморья были слиты в Сеть, сообщают «Вести:Приморье».

Так, стали известны данные покупателей сети DNS. В открытом доступе оказалась информация миллионов граждан, которые когда-то делали покупки в филиалах магазинов.

Частичный дамп содержит 16,524,282 записи с данными покупателей, -

пишет тг-канал «Утечки информации».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]