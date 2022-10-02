«Инфу слили»: Компания долларового миллионера из Приморья «попала под удар»
Почти 17 млн записей с данными о покупателях крупной компании из Приморья были слиты в Сеть, сообщают «Вести:Приморье».
Так, стали известны данные покупателей сети DNS. В открытом доступе оказалась информация миллионов граждан, которые когда-то делали покупки в филиалах магазинов.
Частичный дамп содержит 16,524,282 записи с данными покупателей, -
пишет тг-канал «Утечки информации».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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