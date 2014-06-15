1257 несовершеннолетних бродяжек вернули в семьи и госучреждения в Приморье
Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические рейды и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, защиту прав и законных интересов детей и подростков, а также выявление и изъятие с улиц безнадзорных детей.
В этом году полиция вернула в семьи и государственные учреждения 1257 пропавших и склонных к бродяжничеству детей,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Кроме того, в органы внутренних дел доставлено 552 детей и подростков, не достигших 16-летнего возраста, находившихся в ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых.
Инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по установлению причин самовольного ухода подростков из дома, беседуют с детьми и их родителями.
Санкция части 1 статьи 5.35. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» предусматривает ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечены 6250 приморцев.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, влечет наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.
На профилактическом учете в органах внутренних дел состоят 1836 несовершеннолетних приморцев.
Бюро регистрации несчастных случаев УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 240 13 13.
Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю 8(423) 249 04 91.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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