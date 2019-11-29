"Дальневосточная перспектива": Дальневосточная ипотека и подготовка кадров для региона
Программа "Дальневосточная перспектива" от 29 ноября 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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