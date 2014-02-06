«Местное Время. Суббота»: Что изменится в жизни приморцев с 1 декабря?
Что изменится в жизни приморцев с 1 декабря? Об этом в программе «Местное Время. Суббота» (от 30 ноября 2019 года).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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