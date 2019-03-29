«Местное время. Суббота»: Елочные базары, губернаторские подарки и во сколько обойдется новогоднее меню
«Местное время. Суббота» от 14 декабря 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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