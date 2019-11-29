Cиноптики сделали "экстремальный" прогноз на декабрь

Предстоящие выходные не порадуют Приморцев теплой погодой. Очередной атмосферный фронт идет на край с Китая. Он же принесет заметное похолодание во Владивосток уже днем в субботу. К вечеру синоптики прогнозируют небольшой снег. Основные осадки придутся на ночное время суток, но к утру они закончатся. Столбик термометра опустится в субботу до -1... -3 градусов. Однако в воскресенье ожидается потепление — до +2 градусов по Цельсию. По краю ситуация идентичная. Разве что в северной его части, осадки пройдут днем в воскресенье, но уже к вечеру снег закончится. А вот декабрь, обещают синоптики, станет для приморцев по-настоящему зимним.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «На побережье по ночам температура воздуха может опускаться до -10... -15 градусов. В горных районах может быть и ниже 30 градусов мороза. Потому, уже ближе к 7 числу, с прохождением очередного атмосферного фронта, в крае не исключен небольшой снег. Ну, и в целом, погода в декабре будет уже более зимняя, более морозная».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]