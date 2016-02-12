Борис Кубай уточнил время выпадения снега во Владивостоке

По сообщениям синоптиков, в ночь на воскресенье в Приморье вновь ожидается снег.

По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, оперативные данные подтверждают предварительные расчеты о перемещении атмосферного фронта с территории Китая на Приморский край. Натекание облачности, связанной с данным фронтом, будет наблюдаться во Владивостоке в субботу, 30 ноября, уже с утра. Осадки же, в виде снега, начнут пролетать ближе к вечеру, между 16 и 19 часами. Основной снег, количеством от 1 до 3 мм, пройдет около полуночи прекратится в первой половине ночи.

На юге края небольшой и кое-где умеренный снег пройдет в первой половине ночи и к утру, в основном, прекратится.

В северной части небольшой снег пойдет утром в воскресенье, а во второй половине дня будет прекращаться.

В воскресенье днем температура воздуха во Владивостоке может быть слабо положительной (0…+2), на юге -2…-6°C, на севере до -10°C. Затем температура пойдет на понижение. В ночные и утренние часы со среды по пятницу температура на побережье может опускаться до -10…15°C, в крае до -25…-30°C, а кое-где и ниже. В субботу, 7 декабря, с прохождением очередного атмосферного фронта, снова может наблюдаться небольшой снег и относительное повышение температуры.

А вслед за его прохождением снова похолодает до прежних значений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]