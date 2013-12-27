Снег пройдет на выходных в Приморье

Сегодня погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. Осадков не предвидится. В условиях антициклональной ночи воздух выхолодится до -17...-24 °С, в горных районах местами до -34 °С, на побережье -11...-17 °С. Максимальная температура воздуха составит -4...-16 °С.

По данным синоптиков, в ночь на воскресенье и первую половину дня погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. В воскресенье, 9 февраля, во второй половине дня давление начнет падать и с запада подойдет циклон с фронтальными разделами. Местами в Приморье пройдет небольшой снег.

Во Владивостоке в субботу также сохранится спокойная погода, но похолодает. Минимальная температура составит -13...-16 °С, максимальная -7...-10 °С. В воскресенье в столице Дальнего Востока погода с переменной облачностью. К вечеру возможен небольшой снег. Значения минимальных и максимальных температур существенно не изменятся: -13...-15 °С ночью, -7...-9 °С днем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]