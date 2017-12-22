До Нового года еще два снежных циклона выйдут на Приморье

Атмосферные фронты проходят над Приморским краем примерно каждые 6-7 дней. Следующий малоактивный фронт и слабый циклон над Японским морем ожидаются 23 декабря.

Как сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай, в южной половине края ночью и утром, 23 декабря, пройдет, в основном, небольшой снег. Во Владивостоке снег пойдет в районе полуночи и прекратится после 7 часов утра. В Находке и Партизанске пойдет на пару часов позже и закончится после 10 часов утра. Температура воздуха на побережье -3...-8°C, на севере -10…-13°C.

Затем ориентировочно 26 декабря над Японским морем будет проходить очередной небольшой циклон, который своим небольшим снегом снова может задеть южную половину края.

Сегодняшний фон температуры сохранится еще два дня, 21-23 декабря слегка повысится, 24 декабря существенно похолодает, затем снова повысится и к 28 декабря снова похолодает. Во Владивостоке, например, в утренние часы столбик термометра может опускаться ниже -15 градусов, а в крае – ниже -30.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]