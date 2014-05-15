Борис Кубай рассказал об ухудшении погоды в выходные и похолодании на следующей неделе

В Приморье потеплело и в ближайшие выходные в Приморье вновь ожидается дождь, переходящий в снег.

На утро 22 ноября в южной половине края температура воздуха понялась до +2…+4 °С, на севере - 0…-5 °С. В течение дня температура будет повышаться и к 17 часам будет положительной по всему краю.

Завтра, 23 ноября, на юге края воздух прогреется до +8…+10 °С, а на севере до +7 °С.

"Это потепление связано со сменой направления переноса воздушных масс. Если ранее в Приморье поступал воздух с холодного севера, то сейчас – с теплого юга", - сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.

В субботу погода начнет портиться.

По словам Бориса Кубая, с прохождением теплого участка атмосферного фронта во второй половине дня, в субботу, в северной половине края пройдет небольшой дождь, в горных районах – с мокрым снегом. В южной половине Приморья дождь может пойти в первой половине ночи, а ориентировочно между семью и десятью часами утра дождь может переходить в снег. Температура воздуха при этом будет близка к нулю.

С продвижением холодного участка атмосферного фронта к юго-востоку, в крае повсеместно начнет подмораживать в южной половине к 20 часам воскресенья до -8 °С, в северной – до -15 °С.

При таком раскладе существует большая вероятность гололеда. Поэтому водителям и пешеходам надо быть предельно внимательными и осторожными.

На следующей неделе в Приморье будут наблюдаться колебания температуры, вызванные волновыми движениями в тропосфере. Отрицательные температуры в ночные часы будут удерживаться до конца месяца и самыми холодными могут оказаться ночи 28 и 29 ноября. Столбики термометров могут опускаться на побережье до -6…-10 °С, а в крае до -20…-25 °С.

При таких отрицательных температурах подтаявший днем на солнце снег или лед снова будут замерзать, создавая проблемы пешеходам и водителям в виде гололеда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]